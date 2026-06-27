Минобороны: 124 украинских дрона уничтожены над регионами РФ за день

Средства ПВО за день сбили 124 беспилотника ВСУ над регионами России Минобороны: 124 украинских дрона уничтожены над регионами РФ за день

Москва27 июн Вести.Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) с 8 утра в субботу уничтожили 124 украинских БПЛА над российскими регионами и Черным морем. Об этом сообщили в Минобороны России.

В течение дня в период с 8​​​.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 124 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа говорится в сообщении

В оборонном ведомстве уточнили, что дроны сбиты над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской и Тульской областями, московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и Черным морем.

Ранее сообщалось, что силы ПВО за ночь сбили 175 беспилотников ВСУ над регионами России.