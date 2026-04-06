Силы ПВО России за три часа сбили 148 украинских беспилотников над 4 регионами

Москва6 апр Вести.Подразделения войск противовоздушной обороны (ПВО) России в течение трех часов сбили 148 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), запущенных Вооруженными силами Украины (ВСУ).

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

По информации ведомства, в период с 20:00 до 23:00 по московскому времени силы ПВО перехватили и уничтожили дроны над Белгородской и Курской областями, Краснодарским краем, Крымом и над Черным морем.

Ранее инженеры Новгородского государственного университета создали малогабаритный и безопасный для человека радар для обнаружения дронов и других целей.