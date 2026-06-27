МО: ПВО в ночь на 27 июня сбила 175 беспилотников ВСУ над российскими регионами

Силы ПВО сбили в ночь на субботу 175 дронов ВСУ над регионами РФ и Черным морем МО: ПВО в ночь на 27 июня сбила 175 беспилотников ВСУ над российскими регионами

Москва27 июн Вести.Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 27 июня уничтожили 175 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над российскими регионами. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 175 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа говорится в сообщении

В оборонном ведомстве уточнили, что вражеские БПЛА были нейтрализованы над территориями Белгородской, Брянской, Орловской, Калужской, Смоленской, Курской, Ростовской, Тульской областей, Московского региона, Крыма, Краснодарского края, а также над акваторией Черного моря.

В ночь на 26 июня российские средства противовоздушной обороны сбили 660 украинских беспилотников над регионами РФ и акваториями Черного и Азовского морей.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с начала суток 27 июня на подлете к столице были уничтожены 11 дронов.