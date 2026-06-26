Москва26 июнВести.Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 26 июня уничтожили 660 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над российскими регионами. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 660 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типаговорится в сообщении
Украинские дроны уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Калужской, Липецкой, Ростовской, Воронежской, Тульской, Рязанской и Астраханской областей. Также беспилотники сбиты в небе над Московским регионом, Крымом, Черным и Азовским морями.
В предыдущую ночь средства противовоздушной обороны обнаружили и ликвидировали 269 украинских БПЛА.