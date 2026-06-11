Средства ПВО сбили за ночь 330 украинских дронов над российскими регионами Силы ПВО уничтожили 330 беспилотников ВСУ за ночь

Москва11 июн Вести.Средства противовоздушной обороны (ПВО) обнаружили и ликвидировали в ночь на 11 июня 330 беспилотников Вооруженных сил Украины в небе над регионами России, сообщает Министерство обороны РФ.

В военном ведомстве уточнили, что вражеские дроны были ликвидированы в период с 20.00 10 июня по 7.00 11 июня.

Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 330 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа говорится в сообщении

Украинские беспилотники уничтожены над территориями Брянской, Курской, Белгородской, Орловской, Смоленской, Калужской, Тульской, Тверской, Владимирской областей.

Также беспилотники сбиты в небе над Краснодарским краем, Московским регионом, Республикой Крым и над акваториями Черного и Азовского морей.

В предыдущую ночь средства противовоздушной обороны обнаружили и ликвидировали 326 украинских беспилотников.