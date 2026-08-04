МО РФ: силы ПВО сбили 320 украинских БПЛА над регионами России за ночь

Средства ПВО уничтожили 320 украинских дронов над регионами России за ночь МО РФ: силы ПВО сбили 320 украинских БПЛА над регионами России за ночь

Москва4 авг Вести.Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на вторник, 4 августа, уничтожили 320 украинских дронов над регионами России, сообщило Минобороны РФ.

Согласно этой информации, дроны были нейтрализованы в период с 20.00 3 августа до 8.00 4 августа по московскому времени.

Перехвачены и уничтожены 320 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа сказано в сообщении

Уточняется, что БПЛА были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Калужской, Ленинградской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской, Псковской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской и Тульской областей, а также над Московским регионом и Крымом.

Вечером 3 августа ведомство сообщало, что над регионами РФ за 12 часов сбили 58 украинских беспилотников.