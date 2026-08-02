МО РФ: силы ПВО сбили 635 украинских БПЛА над регионами России за ночь

ПВО сбила 635 украинских дронов над регионами РФ за ночь МО РФ: силы ПВО сбили 635 украинских БПЛА над регионами России за ночь

Москва2 авг Вести.Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на воскресенье, 2 августа, уничтожили 635 украинских беспилотников над регионами России, сообщает Минобороны РФ.

В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 635 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа сказано в сообщении

Уточняется, что дроны были сбиты над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Тамбовской, Тульской областями, Московским регионом, Республикой Крым, Краснодарским краем и над акваториями Азовского и Черного морей.

В субботу, 1 августа, силы ПВО России сбили 152 украинских дрона в период с 08.00 до 20.00 по московскому времени.