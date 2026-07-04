Минобороны: силы ПВО за ночь сбили 389 дронов ВСУ над регионами РФ

Над Россией за ночь сбили почти 400 украинских дронов Минобороны: силы ПВО за ночь сбили 389 дронов ВСУ над регионами РФ

Москва4 июл Вести.В ночь с 3 на 4 июля подразделения Вооруженных сил РФ уничтожили 389 украинских беспилотников в небе над регионами России. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Дежурные средства ПВО перехватили беспилотные летательные аппараты самолетного типа в период с 20.00 3 июля до 7.00 4 июля по московскому времени.

Дроны были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тверской, и Тульской областей. Также беспилотники уничтожили в небе над Московским регионом, Республикой Крым и акваториями Азовского и Черного морей.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге была объявлена воздушная тревога из-за угрозы атаки БПЛА. Также были введены ограничения на полеты в аэропорту Пулково.