Минобороны: ПВО за ночь сбила 127 БПЛА ВСУ над регионами России

Российские силы ПВО за ночь сбили 127 украинских дронов над регионами РФ Минобороны: ПВО за ночь сбила 127 БПЛА ВСУ над регионами России

Москва25 апр Вести.Силы ПВО за ночь уничтожили 127 украинских беспилотников над российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Уточняется, что сбитые дроны были самолетного типа.

Атаке подверглись территории Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской, Ростовской, Волгоградской, Астраханской, Свердловской и Челябинской областей, Республики Татарстан, Республики Крым, а также акватории Черного и Азовского морей.

Ранее военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов заявил, что Украина использовала технологии производства российских беспилотников "Елка" для разработки собственного дрона P1-Sun.