Военэксперт заявил, что ВСУ делают дрон P1-Sun по российской технологии Эксперт Кнутов: ВСУ украли российские технологии для своих БПЛА P1-Sun

Москва24 апр Вести.Украина использовала технологии производства российских беспилотников "Елка" для разработки собственного дрона P1-Sun. Об этом рассказал в беседе с NEWS.ru военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов.

Кнутов пояснил, что P1-Sun предназначен для противодействия ударным БПЛА "Герань". При наведении в сторону цели дрон поражает ее сам.

Украина специально разработала такой БПЛА, способный работать в автоматическом режиме. Он как наш беспилотник "Елка", который запускается со специального устройства, напоминающего пистолет… Киев использовал аналогичные технологии сказал он

При этом есть и отличия между "Елкой" и P1-Sun. Как рассказал Кнутов, российский дрон оснащен современной камерой и корпусом, напечатанным на 3D-принтере, и использует кинетический перехват.

Украинский аналог в свою очередь отличается наличием небольшой боевой части массой до 800 граммов. Кнутов отметил, что заявленная скорость P1-Sun — до 300 км/ч — вызывает сомнения: для таких показателей нужны более мощные и габаритные элементы питания. Он также относительно дешев благодаря 3D-печати – штука оценивается примерно в 500 долларов (37 тысяч рублей).

Ранее глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявлял, что ВСУ неспособны к самостоятельному производству дронов. По его словам, даже 3D-принтеры произведены за рубежом, что делает украинцев только "пользователями".