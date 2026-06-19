Москва19 июн Вести.Киевский режим начал применять против России новые дроны "Сичень", которые очень похожи на российские ударные БПЛА "Герань". Об этом в интервью газете "Взгляд" рассказал эксперт по беспилотной авиации Денис Федутинов.

Он пояснил, что "Сичень" впервые был показан публике в апреле 2026 года. Известно, что общая масса дрона составляет 140 килограммов, боевая часть весит 40 килограммов, а дальность полета БПЛА оценивается в 1400 километров.

Аппараты такого плана нередко называют Геране- или Шахедо-подобными. Это обусловлено тем, что в указанных БПЛА удалось реализовать удачный баланс между техническими параметрами беспилотника – прежде всего дальностью действия и массой носимой полезной нагрузки – а также стоимостью изделий. Неслучайно, изучение опыта конфликта на Украине привело к появлению разнообразных клонов таких БПЛА в различных странах мира добавил Федутинов

Ранее сообщалось, что киевский режим позиционирует "Сичень" как дрон для ударов по важным тыловым объектам. БПЛА оснащен бензиновым двигателем и разгоняется до 200 километров в час. По данным из открытых источников, на дроне стоит простая система навигации и наведения, поэтому "Сичень" может отклоняться от цели на расстояние до 20 метров.