Москва24 апр Вести.Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали применять беспилотные летательные аппараты (БПЛА) P1-Sun для противодействия российским дронам "Герань", заявил военный эксперт Владислав Шурыгин.

В своем Telegram-канале он сообщил, что беспилотники-перехватчики запускают с помощью самолетов Ан-28.

Украина теперь использует беспилотники-перехватчики "Писюн" (P1- Sun) – юмор у них такой написал Шурыгин

Ранее в силовых структурах сообщили, что российские оптоволоконные беспилотники наводят ужас на украинских боевиков. Особую тревогу вызывает возможность застать дрон в любом вместе.