Москва24 апрВести.Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали применять беспилотные летательные аппараты (БПЛА) P1-Sun для противодействия российским дронам "Герань", заявил военный эксперт Владислав Шурыгин.
В своем Telegram-канале он сообщил, что беспилотники-перехватчики запускают с помощью самолетов Ан-28.
Украина теперь использует беспилотники-перехватчики "Писюн" (P1- Sun) – юмор у них такойнаписал Шурыгин
Ранее в силовых структурах сообщили, что российские оптоволоконные беспилотники наводят ужас на украинских боевиков. Особую тревогу вызывает возможность застать дрон в любом вместе.