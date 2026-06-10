Москва10 июн Вести.ВСУ применяют новую тактику — отправляют как приманку БПЛА Hornet, а затем дрон-матку, несущую на себе FPV-дроны. Об этом рассказал ИС "Вести" начальник ПВО 1194 полка "Южной" группировки войск с позывным Сокол.

В тыловых районах на пути вражеских БПЛА стоят мобильные огневые группы.

У них сейчас появилась новая тактика. Они отсылают к нашим тыловым объектам "матку", несущую на себе четыре FPV-дрона. А так как мы последнее время не даем им жизни, сбиваем их, прилетает Hornet как приманка. И матка спускает FPV. Получается, Hornet и разведчик наблюдают, откуда ведется боевая работа, стрелковый бой по воздушной цели пояснил Сокол

Российские военнослужащие уже придумали новый прием, который приносит большие потери БПЛА противника.

По всей линии стоят радары, которые определяют цели. Если это, допустим, дрон Баба-Яга, мы докладываем, доводим до FPV-расчета, и они уже сбивают ее. Если крылья ударные, то доводим до постов воздушного наблюдения, и они уже встречают на направлении полета и сбивают сообщил старший оператор радиолокационных станций полка с позывным Емеля

По словам замкомандира мобильной огневой группы полка с позывным Буйвол, сегодня враг активно использует много различных БПЛА, которые причиняют вред не только тылу и складам, но и гражданскому населению.