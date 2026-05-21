Москва21 мая Вести.ВСУ увеличивают количество дронов на фронте: по группе из четырех бойцов ВС РФ противник применил более 30 БПЛА. Этой историей с ИС "Вести" поделился военный корреспондент Алексей Гавриш.

Он добавил, что ВС РФ активно работают над средствами противодействия украинским дронам, что позволяет эффективно их уничтожать.

Там [на линии фронта] постоянно находится в воздухе огромное количество птичек. Группа … из четырех человек рассказала, что более тридцати дронов применил противник по ним. Это действительно серьезное число. Если раньше могли применять по два-три на одного человека, сейчас уже десятками вылетают дроны для того, чтобы замедлить наше продвижение. Но в любом случае эти дроны не бесконечны, и мы эффективно их уничтожаем сейчас на подлетах поделился военкор

Ранее Гавриш рассказал, что проблемы с личным составом вынуждают ВСУ бросать свои позиции. Так произошло на красноармейском направлении, где бойцы ВС РФ заняли пустые опорные пункты.