Москва4 мая Вести.Операторы БПЛА ВСУ часто используют тактику запугивания против бойцов ВС РФ. Об этом ИС "Вести" рассказал штурмовик штурмового отряда 80-го танкового полка 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск "Центр" Ростислав Богомяков.

Он объяснил, что дрон может сначала лететь четко на бойца, а потом зависать в воздухе и начинать кружить вокруг солдата.

Летят FPV, заряженные снарядами. Они, бывает, ожидают, уже сидят. Ты заходишь в поле зрения их, у них датчики реагирования есть. И он (дрон — прим. ред.) видит, где ты находишься. И основная задача – заранее сбить этот дрон… Ты вроде стоишь, он на тебя летит, и ты думаешь: сейчас вот прямо ударит в тебя. Он резко останавливается и начинает вокруг тебя крутиться. Пытается тебя напугать рассказал Богомяков

Ранее из радиоперехвата переговоров бойцов ВСУ стало известно, что некоторые украинские солдаты просят, чтобы их убили, поскольку на позициях совсем не остается пищи.