Начальник ПВО полка ВС РФ рассказал о новой тактике ВСУ с БПЛА в Константиновке

ВСУ применяют новую хитрость с использованием дронов в районе Константиновки Начальник ПВО полка ВС РФ рассказал о новой тактике ВСУ с БПЛА в Константиновке

Москва27 июн Вести.Начальник противовоздушной обороны (ПВО) 1194-го полка "Южной" группировки войск с позывным Сокол в интервью ИС "Вести" рассказал о новой хитрости украинских боевиков с использованием БПЛА на константиновском направлении.

В тыловых районах Константиновки Донецкой Народной Республики (ДНР) на пути вражеских дронов стоят мобильные огневые группы, которые противник пытается всячески вычислить.

Так как мы им последнее время жизни не даем, у них сейчас новая тактика появилась. Они отсылают в наши тыловые объекты "матку", несущую на себе четыре FPV-дрона. "Матка" выпускает дроны как приманку, прилетает БПЛА Hornet, и разведчик наблюдает, откуда ведется боевая стрелковая работа рассказал Сокол

Для того, чтобы не быть обнаруженными, военнослужащие регулярно меняют позиции, на обустройство которых тратят всего несколько часов. Маскировке бойцы мобильных огневых групп уделяют особое внимание.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские подразделения за сутки освободили 70 зданий в Константиновке ДНР.