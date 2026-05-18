Москва18 мая Вести.ВСУ прячут пункты управления БПЛА в деревенских домах в окрестностях Константиновки. Об этом в своем канале в мессенджере MAX рассказал военкор ИС "Вести" Евгений Поддубный.

Он добавил, что украинская армия размещает в жилом секторе операторов дронов, а также специальную аппаратуру.

Вот такие неприметные хаты по всей линии фронта выступают пунктами управления беспилотниками ВСУ. В жилом секторе разворачиваются средства связи, аппаратура, и размещаются расчеты операторов. На кадрах окрестности Константиновки. Здесь подразделения войск беспилотных систем совместно с артиллерией 3-го армейского корпуса "Южной" группировки войск продолжают системную работу по выявлению и уничтожению инфраструктуры БПЛА противника. Работают по "земле", чтобы расчистить "небо" написал Поддубный

Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник призвал наносить удары по логистической инфраструктуре ВСУ, чтобы предотвратить атаки БПЛА по территории РФ.