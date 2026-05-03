Москва3 мая Вести.Мирный житель Черниговской области жестами указал российским разведчикам место дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 3 мая сообщил ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

Жителя населенного пункта Гремяч увидел оператор БПЛА ВС РФ в ходе аэроразведки местности.

Оператор БПЛА, пролетая над ним, получил подсказку — при помощи жестов он указал, где располагаются ВСУ сказал собеседник агентства

Позже российские дроноводы нанесли массированный удар по позиции украинских боевиков. Операция была выполнена успешно, добавили в российских силовых структурах, мирный житель не пострадал.

Техник БПЛА группировки войск "Юг" с позывным Масяня заявил ИС "Вести", что украинские боевики на константиновском направлении прикрываются мирными жителями как живым щитом, пытаясь замедлить продвижение штурмовиков ВС РФ.