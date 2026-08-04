Боец ВС РФ Беча: в ДНР враг работает по гражданским, чувствуя свое поражение

Боец ВС РФ рассказал об ударах украинских дронов по мирным жителям в ДНР Боец ВС РФ Беча: в ДНР враг работает по гражданским, чувствуя свое поражение

Москва4 авг Вести.На константиновском направлении в Донецкой Народной Республике противник стал часть применять дроны-камикадзе для атак на мирных жителей. Об этом рассказал ИС "Вести" оператор БПЛА с позывным Беча.

Подразделения "Южной" группировки войск уничтожают разрозненные группы украинских диверсантов в районе освобожденной недавно Константиновки. Противник лишился возможности использовать военную технику и теперь перемещается малыми группами, запуская из укрытий дроны-камикадзе.

В последнее время они стараются больше по гражданским работать, чем по военным. Уже чувствуют за собой поражение, и им уже лишь бы куда-нибудь ударить рассказал Беча

Ранее старший инспектор дорожно-патрульной службы 219 военной автоинспекции с позывным Катар сообщил об участившихся атаках противника на блокпосты и спецсредства силовых ведомств в Запорожской области.