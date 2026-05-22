Четыре мирных жителя Донецка пострадали при атаке ударных дронов ВСУ

Ударные дроны ВСУ атаковали Донецк, в результате агрессии пострадали 4 человека Четыре мирных жителя Донецка пострадали при атаке ударных дронов ВСУ

Москва22 мая Вести.Украинские боевики с применением ударных беспилотников атаковали Донецк в ДНР, в результате вражеской агрессии пострадали 4 мирных жителя. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

Враг нанес удары ночью 22 мая в Петровском и Калининском районах.

От действий преступного киевского режима пострадали четыре мирных жителя: мужчина 1958 г.р., женщина 1988 г.р., а также парень 2006 г.р. и девушка 2002 г.р. написал Кулемзин в своем канале в мессенджере MAХ

О состоянии и степени тяжести травм, полученных пострадавшими, не уточняется.

Кроме того, повреждены жилые дома в Петровском, Калининском и Ворошиловском районах.