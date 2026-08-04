Москва4 авгВести.Беспилотники "Молния" стали одним из главных средств поражения, применяемых против врага на константиновском направлении фронта в Донецкой Народной Республике. Об их преимуществах рассказали ИС "Вести" бойцы дежурного расчета БПЛА 4-й отдельной мотострелковой бригады "Южной" группировки войск.
Для уничтожения укрепленных объектов - например, вскрытия подвалов с засевшим внутри противником - к "Молнии" крепят противотанковую мину. Этих БПЛА враг очень боится.
Вреда приносит этот борт очень много. Летает очень хорошо. Очень маневренныйрассказал один из операторов БПЛА 4-й бригады
По словам бойцов, в целом беспилотники - самый актуальный сейчас вид оружия.
Он мобильный, по дальности сейчас превосходит многие вооружения, которые имелись. И без него не происходит ни разведка, ни поражение целей как таковых не происходитрассказал инженер-сапер расчета БПЛА - позывной Добрый
Тем временем оператор БПЛА с позывным Беча рассказал ИС "Вести", что противник в последнее время применяет дроны-камикадзе больше против мирных жителей, нежели военных.