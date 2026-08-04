"Хорошо летает, маневренный, несет много вреда": боец ВС РФ о БПЛА "Молния" Бойцы "Южной" группировки ВС РФ назвали главные достоинства БПЛА "Молния"

Москва4 авг Вести.Беспилотники "Молния" стали одним из главных средств поражения, применяемых против врага на константиновском направлении фронта в Донецкой Народной Республике. Об их преимуществах рассказали ИС "Вести" бойцы дежурного расчета БПЛА 4-й отдельной мотострелковой бригады "Южной" группировки войск.

Для уничтожения укрепленных объектов - например, вскрытия подвалов с засевшим внутри противником - к "Молнии" крепят противотанковую мину. Этих БПЛА враг очень боится.

Вреда приносит этот борт очень много. Летает очень хорошо. Очень маневренный рассказал один из операторов БПЛА 4-й бригады

По словам бойцов, в целом беспилотники - самый актуальный сейчас вид оружия.

Он мобильный, по дальности сейчас превосходит многие вооружения, которые имелись. И без него не происходит ни разведка, ни поражение целей как таковых не происходит рассказал инженер-сапер расчета БПЛА - позывной Добрый

Тем временем оператор БПЛА с позывным Беча рассказал ИС "Вести", что противник в последнее время применяет дроны-камикадзе больше против мирных жителей, нежели военных.