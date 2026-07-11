Москва11 июл Вести.Беспилотники самолетного типа "Молния-2" задействованы в расширении зоны безопасности в Харьковской области, их достоинствами можно назвать простоту, эффективность и устойчивость к средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ), рассказал ИС "Вести" старший разведчик группировки "Север" с позывным Питон.

Беспилотник "Молния-2" отлично подходит для работы как по линии боевого соприкосновения, так и по тылам противника. Одно из его главных достоинств - устойчивость против вражеских систем РЭБ, отметил Питон.

Беспилотник сам по себе оказался максимально эффективным и довольно-таки простым в освоении. Он хорошо себя показывает в воздухе, то есть отличается хорошей дальностью полета, достаточно хорошим маневрированием на всем протяжении данного полета. Если FPV-дроны и дроны разного коптерного типа подвержены таким моментам, как, условно, сильный проливной дождь, либо радиоэлектронная борьба - они камнем падают вниз, - то наша "Молния" моментами может такие зоны, где противник сконцентрировал радиоэлектронную борьбу, просто пролететь насквозь рассказал Питон

По словам другого бойца группировки "Север", подготовить "Молнию-2" к вылету можно даже в полной темноте.

Сложного ничего нет - здесь как конструктор "Лего". Технический опыт нужен обязательно, знание плат, знание, из чего состоит сам борт. И если есть даже небольшой навык, то вы соберете его с закрытыми глазами в полной темноте рассказал боец

Ранее оператор БПЛА 10-го танкового полка "Южной" группировки войск с позывным Шустрый рассказал ИС "Вести", как беспилотчики ВС РФ заводят российских штурмовиков в Алексеево-Дружковку.