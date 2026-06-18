Разработчики заявили об эффективности дронов "Молния-ПВО" в борьбе с БПЛА

Российские дроны "Молния-ПВО" доказали эффективность против низколетящих БПЛА Разработчики заявили об эффективности дронов "Молния-ПВО" в борьбе с БПЛА

Москва18 июн Вести.Новый российский FPV-дрон самолетного типа "Молния-ПВО" подтвердил свою эффективность в ходе выполнения задач в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

Об этом представители компании-разработчика рассказали на выставке "Национальная безопасность. Беларусь — 2026", пишет ТАСС.

По словам собеседника агентства, данные беспилотники успешно применяются для поражения низколетящих воздушных целей. Например, беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) "Лютый".

Помимо того, в компании сообщили о расширении линейки беспилотных систем семейства "Молния". Помимо ударных версий и разведывательной модификации "Молния-Р", специалисты приступили к выпуску инженерного дрона "Молния-И". Также была представлена модель "Молния-13", способная нести до 13 килограммов полезной нагрузки.

Ранее ведущий специалист по БАС Исследовательского центра в сфере искусственного интеллекта НИЯУ МИФИ Антон Туров рассказал, что "Молния" превосходит квадрокоптеры по дальности полета и грузоподъемности.