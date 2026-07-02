Военкор Коц рассказал, какие дроны ВС РФ могут соперничать с Hornet Военкор Коц рассказал, как дроны ВС РФ отвоевывают среднюю прифронтовую зону

Москва2 июл Вести.Российским дронам удалось нарушить монополию беспилотников ВСУ Hornet в средней прифронтовой зоне. У российских войск есть целая линейка дронов, которые не уступают вышеназванной модели. Об этом заявил военный корреспондент KP.RU Александр Коц.

Под средней прифронтовой зоной понимается диапазон от 50 до 250 километров, так называемый Middle Strike.

Именно в среднем диапазоне у нас в тылу стоит самое ценное для фронта: склады, командные пункты, узлы связи, расчеты ПВО, маршруты снабжения. И именно туда враг полез своими "Хорнетами" и "Батонами", которые на последних километрах умеют сами цепляться за цель пишет Коц

Он поясняет, что в том же диапазоне ВС РФ успешно наносят удары с помощью БМ-70, "Ланцетов", а также "Италмасов". Дальность полета последнего превышает 200 километров.

О результате нашей работы в "миддлстрайке" можно судить по официальным заявлениям украинских властей. За месяц у них в средней зоне сгорело больше 150 АЗС и около сотни бензовозов… Работа крупнейшего НПЗ остановлена уточнил Коц

Ранее Минобороны РФ продемонстрировало кадры применения новейших дальнобойных ударных беспилотников БМ-70 в зоне ответственности группы войск "Центр".