Москва10 июл Вести.Россия намерена добиться паритета по беспилотникам-"марсианам", заявил генеральный директор и главный конструктор Центра комплексных беспилотных решений Дмитрий Кузякин в интервью ИС "Вести".

БПЛА Hornet, которые используют ВСУ, в зоне СВО получили прозвище "Марсианин-2". Данного типа дроны могут лететь на цель без ориентирования на радиосигналы. Такой беспилотник ориентируется в пространстве по принципу оптической компьютерной мыши, пояснил эксперт.

Россия интенсифицирует работы по данным технологиям для создания лучших видов вооружений по "марсианской" линии. Наши дроны сейчас превосходят по характеристикам точности, дальности и распознавания образа поверхности. И в первую очередь нужно задаться вопросом о создании в огромном количестве подобных дронов у нас. Чтобы был паритет. Паритет — это первый момент в противодействии пояснил Кузякин

Кроме того, указал конструктор, у России есть навыки, как противостоять БПЛА "марсианского" типа.

Данный дрон физически присутствует в пространстве. Как ни крути, у него есть мотор, и этот мотор слышно. Дрон имеет достаточно большой размах крыльев. И БПЛА обнаруживаются классическими оптико-электронными средствами, как, например, на ЗРПК "Панцирь". Они обнаруживаются микроволновыми радарами, обнаруживается отраженным или оптическим сигналами сказал эксперт

А затем для подавления такого беспилотника используются классические инструменты.

Это мобильные огневые группы и поражение с применением FPV-дронов. У России величайшие компетенции высокого класса специалисты, которые позволяют FPV-дронам сбивать другие дроны. Фраги (очко, начисляемое за уничтожение противника, игровой сленг. - Прим. ред.) мы набиваем на этих "Марсианах" знатно. Потому что "Марсианин" из-за отсутствия любых радиосигналов летит, скажем так, на электронных мозгах. У него нет возможности вступать в воздушный бой, потому что им не человек управляет, а, образно скажем, машинное зрение уточнил Кузякин

Ранее эксперт указывал, что новые сценарии боевых действий в современной войне устаревают через несколько месяцев, это требует от военно-промышленного комплекса быть гибким и успевать подстраиваться под реалии.