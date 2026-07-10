Москва10 июлВести.У России есть преимущества в нанесении ударов дронами по объектам ВСУ, заявил генеральный директор и главный конструктор Центра комплексных беспилотных решений Дмитрий Кузякин в интервью ИС "Вести".
По его словам, на данный момент наблюдается активное использование дронов дальнолетного типа.
На сегодняшний день паритет в количестве дронов в одну волну на нашей стороне. И так будет продолжаться. Несмотря на то, что на противника работает весь Европейский Союз и весь блок НАТО, производя им дроны, потому что на Украине практически не осталось крупных предприятий, которые могли бы массово производить ударные дроны, несмотря на все это, мы с огромным опережением идемзаявил он
Кузякин отметил, что со стороны России количество волн беспилотных атак происходит интенсивнее.
У нас количество волн чаще и количество ударных инструментов [больше] в каждой волне. Это номенклатура "Герани", "Герберы" и новые наши крылатые ракеты, которые сделаны по технологии дронов — это "Бандероль"отметил он
Ранее эксперт указывал, что новые сценарии боевых действий в современной войне устаревают через несколько месяцев, это требует от военно-промышленного комплекса быть гибким и успевать подстраиваться под реалии.