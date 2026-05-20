Москва20 маяВести.Российские операторы беспилотных летательных аппаратов усовершенствовали методы борьбы с тяжелыми украинскими дронами. Об этом доцент Финансового университета при правительстве РФ, военный эксперт Владимир Ераносян рассказал в комментарии для ИС "Вести".
Российские дроноводы систематически работают по логистике противника, чтобы у него не было возможности доставлять провиант и боекомплект на линию фронта, подчеркнул эксперт.
Усовершенствовали методы по обезвреживанию данных октокоптеров, в особенности, с помощью снайперских пар, с помощью дрон-таранов, с помощью серьезных нововведений, которые являются ноу-хау… Несмотря на тот факт, что операторы дронов ВСУ засели в лесах и в городских кварталах, они не способны сейчас противодействовать нашим дроноводам и дронобоямотметил Ераносян
Ранее сообщалось, что создание казачьих подразделений в войсках беспилотных систем Вооруженных сил РФ может кардинально изменить подход к обеспечению малых отрядов с БПЛА.