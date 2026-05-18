Москва18 мая Вести.Высокоточная артиллерия при совместном использовании с беспилотными летательными аппаратами становится значительно эффективнее. Об этом военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов сообщил в интервью ИС "Вести".

По его словам, в начале спецоперации на Украине до 80% потерь среди личного состава приходилось на удары тяжелой артиллерии, однако в последние пару лет эта ситуация изменилась в пользу беспилотников.

Артиллерия отходит, с одной стороны, на второй план. Но, с другой стороны, если артиллерия современная и если она применяется совместно с беспилотной авиацией, когда дрон выполняет функции целеуказания, … то в данном случае эффективность артиллерии становится очень высокой. И если мы смотрим соотношение стоимости дрона и обычного артиллерийского снаряда, то, конечно, выиграет артиллерия, причем значительно… Развитие даже высокоточной артиллерии, которая способна использовать снаряды с лазерным наведением – за этим, на мой взгляд, будущее сказал Кнутов

