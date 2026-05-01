Москва1 мая Вести.Оптоволоконные дроны практически изменили ход войны, заявил ИС "Вести" заместитель командира отряда БПЛА бригады "Святой Георгий" с позывным Купер.

Благодаря тоненькой нити осуществляется связь между оператором и дроном. Это дает устойчивую картинку, нет никаких помех РЭБ и обеспечена удаленность. Дрон может пролететь 25 км на этой тоненькой ниточке. При этом есть определенные условия пилотирования: пилот, который ведет дрон, должен учитывать местность, он не может взлететь высоко, чтобы не было обрыва оптоволокна за деревья. Если он перелетает водные преграды, то нюанс в том, что он должен лететь по течению реки, чтобы оптоволокно не сносилось пояснил он

При этом, подчеркнул Купер, плавность является основной задачей при управлении данным типом дронов.

Если происходит вылет, чтобы поразить быстро идущую технику, то не совсем удачно это получается, потому что нужны резкие маневры, которые дрон на оптоволокне выполнить не может. Под оптоволокно выделяются определенные задачи: поражение блиндажей противника либо статичных целей, до которых можно без проблем долететь и эффективно ее поразить сказал военный

Ранее зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев подчеркнул высокую значимость экспертов в области беспилотных технологий для обороноспособности страны. По его словам, именно эти кадры в перспективе составят интеллектуальный и профессиональный фундамент ВС.