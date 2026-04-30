Москва30 апрВести.Заместитель председателя Совета безопасности РФ и председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев, посещая учебный центр Ленинградского военного округа, подчеркнул высокую значимость экспертов в области беспилотных технологий для обороноспособности страны. Он выразил уверенность, что именно эти кадры в перспективе составят интеллектуальный и профессиональный фундамент вооруженных сил.
Обращаясь к военнослужащим, зампред Совбеза уделил особое внимание важности сохранения личного состава.
Берегите себя, пожалуйста, потому что это действительно важно и для вас лично, для ваших близких, и для нашей страны, поскольку — скажу красивую вещь, но правильную, мне кажется, — все равно те, кто сейчас занимается беспилотниками, это будущий костяк военной элиты. А военная элита нашей стране нужнаотметил Медведев в видео, опубликованном в его канале в MAX
Ранее заместитель начальника штаба по разведке, начальник разведки с позывным Гора отметил, что профессиональные операторы БПЛА важны также и в разведке.