Москва9 июн Вести.Частный российский бизнес, который занимается обеспечением нужд Вооруженных сил страны (ВС РФ), должен быть поддержан на самом высоком уровне, заявил председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев на партийном форуме "Есть результат!" в Москве.

По словам зампреда Совета безопасности РФ, энергия бизнеса и его способность к адаптации к требованиям рынке были и будут двигателем перемен в экономике.

Наверное, сейчас самый такой яркий момент или самый яркий пример - это вклад частной инициативы в обеспечение наших Вооруженных сил в ходе специальной военной операции... Такие патриотические начинания нужно обязательно поддерживать заявил Медведев

Председатель партии также отметил, что российский бизнес будет играть большую роль в помощи ветеранам СВО.

Бизнес должен играть и будет играть, уверен, и более заметную роль в адаптации к мирной жизни наших военнослужащих, которые вернулись с фронта. подчеркнул Медведев

Политик также добавил, что "Единая Россия" совместно с корпорацией малого и среднего предпринимательства вместе с опорой России реализуют пилотную образовательную программу под названием "Свой бизнес" для участников СВО.