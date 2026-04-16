Москва16 апр Вести.Ветеранам СВО необходимо предоставить возможность получать жилье, в том числе в освобожденных регионах. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев на встрече с экспертным советом по подготовке народной программы партии, его слова передает ТАСС.

По его словам, многие участники СВО готовы переселиться туда, даже если они не являются выходцами из этих регионов, поскольку защищали и продолжают защищать эти территории.

И у них есть моральное право остаться жить на этой земле сказал Медведев

Председатель партии отметил, что механизм реализации такой возможности необходимо продумать.

Он указал, что для обеспечения военных жильем могут применяться разные механизмы: льготные программы, а также варианты приобретения жилья в сельской местности. Медведев отметил, что это должно распространяться и на новые территории, которые вернулись в состав России.