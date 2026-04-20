Москва20 апрВести.За три года депутатами партии "Единая Россия" (ЕР) стали почти 1,5 тысячи ветеранов специальной военной операции. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ, глава "Единой России" Дмитрий Медведев в ходе Всероссийского муниципального форума "Малая Родина - сила России".
Медведев отметил, что ветераны - мощный кадровый ресурс для органов местного самоуправления, и подчеркнул, что многие из них готовы работать на муниципальном уровне.
За последние три года почти 1,5 тысячи таких фронтовиков были избраны депутатами "Единой России". Они пользуются безусловным авторитетом и доверием в своих городах и селах. Их нужно активно привлекать в работу местного самоуправлениясказал Медведев
Ранее секретарь генерального совета партии "Единая Россия" Владимир Якушев сообщал, что 890 участников СВО были избраны на различные должности по итогам Единого дня голосования в 2025 году.