Медведев: за три года почти 1,5 тыс. ветеранов СВО стали депутатами от ЕР

Медведев назвал число ставших депутатами от ЕР ветеранов спецоперации Медведев: за три года почти 1,5 тыс. ветеранов СВО стали депутатами от ЕР

Москва20 апр Вести.За три года депутатами партии "Единая Россия" (ЕР) стали почти 1,5 тысячи ветеранов специальной военной операции. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ, глава "Единой России" Дмитрий Медведев в ходе Всероссийского муниципального форума "Малая Родина - сила России".

Медведев отметил, что ветераны - мощный кадровый ресурс для органов местного самоуправления, и подчеркнул, что многие из них готовы работать на муниципальном уровне.

За последние три года почти 1,5 тысячи таких фронтовиков были избраны депутатами "Единой России". Они пользуются безусловным авторитетом и доверием в своих городах и селах. Их нужно активно привлекать в работу местного самоуправления сказал Медведев

Ранее секретарь генерального совета партии "Единая Россия" Владимир Якушев сообщал, что 890 участников СВО были избраны на различные должности по итогам Единого дня голосования в 2025 году.