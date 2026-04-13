Число кандидатов на праймериз ЕР уже достигло 2,1 тыс. человек

Москва13 апр Вести.Порядка 2,1 тысячи человек, 17% из которых – участники специальной военной операции (СВО), подали заявки на участие в процедуре предварительного голосования (праймериз) "Единой России" для отбора кандидатов в Госдуму, сообщил секретарь генерального совета партии Владимир Якушев. Его слова приводит сайт ЕР.

Якушев добавил, что каждый пятый зарегистрированный моложе 35 лет. Треть кандидатов являются представителями малого и среднего бизнеса, каждый пятый – работник образования, здравоохранения, социальной и культурной сфер. При этом почти 40% участников праймериз – беспартийные, отметил Якушев.

В марте "Единая Россия" открыла регистрацию на праймериз перед выборами в Госдуму. Регистрация продлится до 30 апреля. Голосование за кандидатов пройдет в электронном формате с 25 по 31 мая. Для идентификации избирателей задействуют портал "Госуслуги".