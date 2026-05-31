Медведев: на участие в праймериз ЕР подали заявки более 1,3 тыс. ветеранов СВО

На участие в праймериз ЕР подали заявки более 1,3 тыс. ветеранов СВО Медведев: на участие в праймериз ЕР подали заявки более 1,3 тыс. ветеранов СВО

Москва31 мая Вести.На предварительное голосование "Единой России" подали заявки свыше 1300 участников спецоперации. Об этом сообщил председатель партии Дмитрий Медведев.

Как отмечается в сообщении, которое было опубликовано в Telegram-канале партии, речь идет обо всех уровнях выборов.