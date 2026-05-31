Москва31 маяВести.На предварительное голосование "Единой России" подали заявки свыше 1300 участников спецоперации. Об этом сообщил председатель партии Дмитрий Медведев.
Как отмечается в сообщении, которое было опубликовано в Telegram-канале партии, речь идет обо всех уровнях выборов.
У вас, уважаемые ветераны, весьма сложный период, поскольку будет высокая конкуренция. Но я уверен, что вы сможете показать отличные результаты в электоральной работе и подготовитесь к государственной службеприводятся в сообщении слова Медведева