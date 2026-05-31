Москва31 маяВести.Зампредседателя Совбеза России, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев поблагодарил избирателей за участие в предварительном голосовании партии. Об этом сообщается в Telegram-канале "Единой России".
В сообщении сказано, что более 10 миллионов россиян приняли участие в качестве избирателей в предварительном голосовании "Единой России".
Всегда очень важно проявить свою гражданскую позицию даже на предварительном этапезаявил Медведев
Кроме того, он заявил, в частности, что предварительное голосование "Единой России" прошло практически без нарушений.