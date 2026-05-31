Москва31 маяВести.Конкурс на предварительном голосовании (праймериз) "Единой России" в Госдуму составил почти 12 человек на место, сообщил председатель партии Дмитрий Медведев.
По словам политика, аналогичный конкурс на праймериз в региональные парламенты - семь человек на место.
Хочу заранее поздравить победителей, которые будут выявлены. Сегодня вы получили кредит доверия от наших граждан от граждан нашей страны, и это действительно очень большая ответственность. Надеюсь, все победители будут работать с полной отдачей сил. Те, кто не пройдет на следующий этап, не должны расстраиваться. Вы - наш передовой отрядотметил Медведев, чьи слова приводит официальный Telegram-канал "Единой России"
Ранее Медведев сообщил, что в предварительном голосовании партии поучаствовали свыше 10 миллионов россиян.