Медведев сообщил о конкурсе в 12 человек на место в Госдуму на праймериз ЕР

Москва31 мая Вести.Конкурс на предварительном голосовании (праймериз) "Единой России" в Госдуму составил почти 12 человек на место, сообщил председатель партии Дмитрий Медведев.

По словам политика, аналогичный конкурс на праймериз в региональные парламенты - семь человек на место.

Хочу заранее поздравить победителей, которые будут выявлены. Сегодня вы получили кредит доверия от наших граждан от граждан нашей страны, и это действительно очень большая ответственность. Надеюсь, все победители будут работать с полной отдачей сил. Те, кто не пройдет на следующий этап, не должны расстраиваться. Вы - наш передовой отряд отметил Медведев, чьи слова приводит официальный Telegram-канал "Единой России"

Ранее Медведев сообщил, что в предварительном голосовании партии поучаствовали свыше 10 миллионов россиян.