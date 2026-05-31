Медведев: предварительное голосованине ЕР прошло почти без нарушений

Москва31 мая Вести.Предварительное голосование "Единой России" перед сентябрьскими парламентскими выборами прошло почти без нарушений, все попытки сломать цифровую систему провалились. Об этом сообщил председатель партии Дмитрий Медведев.

приводятся его слова в официальном Telegram-канале партии

Отмечается, что итоги голосования будут подведены 1 июня.

Ранее сообщалось, что в предварительном голосовании приняли участие более 10 миллионов избирателей.