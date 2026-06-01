Москва1 июн Вести.Победу на предварительном голосовании партии "Единая Россия" одержали 480 участников специальной военной операции. Об этом на совместном заседании бюро Высшего совета и президиума генсовета партии заявил зампредседателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.

По его словам, в голосовании приняли участие свыше 1300 ветеранов СВО.

Победу одержали свыше трети из них, 480 человек. Это хороший результат, но и, естественно, с высокой конкуренцией, в том числе между самими участниками специальной военной операции сказал Медведев

Он также призвал не расстраиваться тех, кто не прошел предварительный этап голосования перед парламентскими выборами.