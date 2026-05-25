Москва25 маяВести.Партия "Единая Россия" открыла электронное предварительное голосование по отбору кандидатов для участия в предстоящих выборах депутатов. Голосование проходит на специальном интернет-портале партии.
Участвовать в процедуре могут граждане, прошедшие авторизацию через портал госуслуг. Для жителей Москвы также предусмотрена возможность голосования через официальный портал мэра столицы.
Годы проведения предварительного голосования показали: люди доверяют такому способу отбора кандидатов. Об этом говорят и цифры: сегодня в нашей системе уже более 10 миллионов избирателей– прокомментировал секретарь генерального совета партии Владимир Якушев
Он уточнил, что регистрация участников продлится до 29 мая, а само голосование завершится 31 мая.
По данным организаторов, конкурс среди претендентов достигает 12 человек на одно место. Среди участников предварительного голосования зарегистрированы 630 ветеранов спецоперации. В соответствии с правилами процедуры к их итоговому результату будет добавлено 25%.
Ранее президиум генсовета партии рекомендовал кандидатам предварительного голосования активнее работать с обращениями граждан. Для этого предлагается использовать платформу естьрезультат.рф.