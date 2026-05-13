Москва13 мая Вести.Президиум генсовета партии "Единая Россия" (ЕР) рекомендовал кандидатам предварительного голосования (праймериз) активнее работать с обращениями граждан, поступающими через сайт естьрезультат.рф, сообщается на партийном сайте.

Выполнение рекомендаций президиума генсовета будет учитываться при принятии решений о выдвижении кандидатов на региональных конференциях и съезде партии, отмечается в сообщении.

С инициативой усилить работу с обращениями на этапе сбора наказов выступил член генсовета партии, Герой России Владимир Сайбель. По его словам, многие проблемы, с которыми жители обращаются к кандидатам, можно решать адресно уже сейчас, без принятия масштабных государственных решений.

Сайбель отметил, что регулярно анализирует предложения граждан в рамках работы экспертного штаба по подготовке новой Народной программы партии. Он уточнил, что кандидаты предварительного голосования в разных регионах сталкиваются со схожими запросами от жителей.

Если можем помочь – должны помогать. Людям нужен не разговор о работе, а сама работа. Прошу всех коллег отнестись к этим рекомендациям максимально серьезно. Идите к людям. Берите в работу обращения. Добивайтесь результата. Лучшие практики должны становиться общим партийным стандартом. Сегодня реальные дела – это не дополнение к кампании. Это и есть лучшая агитация заявил Сайбель

Ранее "Единая Россия" продлила срок регистрации кандидатов для участия в предварительном голосовании по отбору претендентов на выборы в Госдуму до 14 мая. Решение было принято в связи с высоким интересом. Изначально регистрация должна была завершиться 30 апреля.