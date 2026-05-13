Москва13 мая Вести."Единая Россия" будет принимать во внимание то, насколько участники предварительных выборов отрабатывают обращения граждан, при формировании списков кандидатов на региональных конференциях и партийном съезде в преддверии единого дня голосования в сентябре. Соответствующее сообщение 13 мая распространила пресс-служба партии на ее официальном сайте.

С инициативой выступил член генсовета "Единой России", Герой России и участник праймериз Владимир Сайбель. Президиум генсовета поддержал предложение и рекомендовал кандидатам брать в работу жалобы и предложения, поступающие на портал естьрезультат.рф.

Многое из того, с чем люди приходят на встречи и что предлагают в народную программу, не требует принятия обязательных партийных документов и масштабных государственных решений. Заявленные ими проблемы зачастую можно решить адресно и уже сейчас, действуя вместе с партийцами, нашими сторонниками, друзьями-общественниками и благотворителями на местах подчеркнул Сайбель

Политик, входящий в состав Экспертного штаба по подготовке новой Народной программы партии, отметил, что регулярно встречается с избирателями и фиксирует их запросы для последующего включения в документ. По его словам, коллеги по предварительному голосованию сталкиваются с аналогичной картиной в своих округах и также получают подобные обращения.

Мои коллеги-кандидаты предварительного голосования подтвердили, что видят аналогичную ситуацию в своих округах. Если можем помочь - должны помогать заявил он, добавив, что гражданам нужна конкретная работа, а не разговоры о ней

Сайбель призвал однопартийцев активно решать проблемы людей и доводить начатое до результата. "Лучшие практики должны становиться общим партийным стандартом. Сегодня реальные дела - это не дополнение к кампании. Это и есть лучшая агитация", - резюмировал он. В партии уточнили, что итоги праймериз и степень включенности участников в практическую помощь жителям станут одним из ключевых факторов при формировании предвыборных списков на региональных конференциях и съезде.

Ранее секретарь генсовета "Единой России" Владимир Якушев сообщал, что в народную программу партии поступило 10 тыс. предложений от россиян. Лидерами по числу инициатив стали жители Москвы, Подмосковья и Ростовской области, а половину идей направили граждане в возрасте от 25 до 45 лет.