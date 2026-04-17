Москва17 апр Вести.Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев провел заседание экспертного совета, посвященное подготовке новой народной программы партии, сообщается на официальном сайте ЕР. К настоящему моменту в адрес партии поступило порядка 130 тысяч инициатив от граждан.

Как рассказал Медведев, для подведения итогов действующей программы и сбора предложений к новой были организованы 43 региональных и три окружных форума. Инициативы также принимаются через партийную инфраструктуру и специальный интернет-ресурс. По словам главы партии, документ рассчитан на перспективу 10-20 лет вперед. Медведев особо подчеркнул, что тема поддержки участников специальной военной операции на Украине включена во все разделы программы.

Собранные предложения сгруппированы по пяти ключевым направлениям. Больше всего инициатив касается повседневных вопросов — здравоохранения, образования, жилищно-коммунального хозяйства, экологии и доступной среды. Крупный блок посвящен экономической тематике: производительности труда, кадровой политике, цифровизации и промышленному развитию. Отдельно выделены культурно-ценностное направление, включающее патриотическое воспитание и молодежную политику, демографический блок с акцентом на поддержку семей и повышение качества жизни, а также раздел, связанный с безопасностью и укреплением оборонного потенциала.

Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов сообщил, что в программе появится инновационный технологический раздел с горизонтом планирования до 2050 года. Его приоритетами станут космическая отрасль, искусственный интеллект, робототехника, энергетика и биотехнологии.

Секретарь Генсовета партии Владимир Якушев обратил внимание на то, что программа создается в формате всенародного обсуждения, что позволяет сформировать документ, отвечающий реальным запросам общества. Ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров добавил, что каждая поступившая инициатива проходит профессиональную экспертизу и оценивается с позиции реализуемости и социальной значимости.