"Единая Россия" отчиталась о строительстве 7,5 тыс. медицинских объектов В российских селах при содействии ЕР возвели 7,5 тыс. ФАПов и клиник

Москва14 апр Вести.В рамках народной программы "Единой России" по направлению "Здоровье человека" в сельских населенных пунктах по всей стране возведено свыше 7,5 тыс. фельдшерско-акушерских пунктов, поликлиник и амбулаторий. Помимо этого, капитальный ремонт прошли более 6 тыс. медицинских объектов, говорится на официальном сайте партии.

Только в 2025 году в учреждения здравоохранения поставлено более 40 тыс. единиц современного оборудования. Параллельно с 2021 года масштабно обновляется автопарк скорой помощи: медицинские организации получили свыше 13 тыс. новых специализированных автомобилей. Как отметил координатор направления народной программы, первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев, благодаря этому среднее время прибытия бригад существенно сократилось, а в регионах практически не осталось машин старше десяти лет.

Чтобы повысить охват населения диспансеризацией, с 2019 года приобретены почти 1,9 тыс. передвижных медицинских комплексов. С их помощью врачи осмотрели десятки миллионов человек рассказал Башанкаев

Он отметил, что качественная медицинская помощь становится доступнее миллионам людей, вне зависимости от того, где они живут.

Отдельное внимание партия уделяет лекарственному обеспечению отдаленных территорий. В первом чтении уже принят законопроект о передвижных аптеках для сел и деревень, где отсутствуют стационарные аптечные пункты. По словам Башанкаева, работать в таких мобильных точках смогут исключительно дипломированные фармацевты при строгом соблюдении всех норм хранения препаратов.

В партии активно ведут работу над обновленной народной программы. Старт сбору предложений дал лидер "Единой России" Дмитрий Медведев 19 февраля на форуме в Екатеринбурге. Планируется, что документ будет состоять из двух частей: предвыборного блока на пять лет и стратегических идеологических ориентиров на десятилетие. В подготовке задействован экспертный совет с участием представителей различных отраслей и Героев России. Тематические форумы пройдут во всех федеральных округах, а итоговые версии программы представят в июне и августе.