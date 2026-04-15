80 тыс. медиков при поддержке "Единой России" уехали работать в села "Единая Россия" помогла 80 тыс. медиков уехать работать в села по госпрограммам

Москва15 апр Вести.80 тысяч медицинских работников переехали работать в сельскую местность благодаря программам "Земский доктор" и "Земский фельдшер", реализуемым при поддержке "Единой России". Об этом сообщили в пресс-службе партии.

Программы, действующие с 2012 года, стали одним из ключевых инструментов решения проблемы дефицита кадров в отдаленных районах. За это время медработники получили порядка 80 млрд рублей подъемных выплат, а до 2030 года планируется направить еще около 30 млрд рублей.

Как отметил член комитета Госдумы по охране здоровья Александр Румянцев, в 2025 году в ряде регионов было организовано массовое привлечение специалистов.

Так, в Бурятии трудоустроились 81 врач и 28 фельдшеров, в Ленинградской области – 403 специалиста, в Крыму – 70 врачей и 20 сотрудников среднего звена. В Ивановской области число выпускников медуниверситета, оставшихся работать в регионе, выросло в пять раз – с 40 до 200 человек. заявил Румянцев.

Изменились и условия выплат. Так, базовые выплаты врачам для сел и малых городов с населением до 50 тысяч человек составляют 1 млн рублей, а фельдшерам и медсестрам – 500 тысяч рублей. Для работы на Дальнем Востоке, Крайнем Севере, в Арктике и новых регионах предусмотрены повышенные выплаты – до 2 млн рублей для врачей и 1 млн рублей для среднего медперсонала.

В труднодоступных районах компенсации составляют 1,5 млн рублей для врачей и 750 тысяч рублей для фельдшеров. В отдельных регионах со сложными климатическими условиями, таких как Забайкалье, выплаты могут достигать 3 млн рублей. Румянцев напомнил, что обязательное условие участия в программах – отработка не менее пяти лет.

Во вторник "ЕР" сообщила, что в рамках народной программы по направлению "Здоровье человека" в деревнях и селах России построено более 7,5 тыс. фельдшерско-акушерских пунктов, поликлиник и амбулаторий. Кроме того, в медорганизации были направлены более 40 тысяч единиц различного оборудования. В автопарки медицинских учреждений были доставлены около 13 тысяч новых спецмашин.