Москва13 мая Вести.Большое количество ветеранов специальной военной операции после возвращения домой хотят работать на селе, и власти такое стремление поддерживают. Об этом рассказал в интервью Сергею Стиллавину для ИС "Вести" сенатор РФ, координатор федерального проекта "Единой России" "Российское село" Александр Двойных.

По его словам, работать именно на селе после возвращения с фронта хотят многие ветераны СВО.

Меня удивило, но огромное количество героев, которые возвращаются с фронта, дают нам запрос именно для того, чтобы работать [на селе], причем даже те, которые призывались из городов - крупных городов. И мы с удовольствием на этот запрос отвечаем. Как раз Россельхозбанк реализовал прекрасную программу "Школа фермера", и именно там без каких-либо квот принимают всех желающих героев и участников специальной военной операции на обучение сообщил Двойных

Сенатор отметил ряд преимуществ участия в этой программе.

Во-первых, Россельхозбанк прививает качественные навыки новым фермерам. Во-вторых, Россельхозбанк может дать пакет по сопровождению, связанный с мерами поддержки, с технологиями, с обучением. В-третьих, конечно, мы в рамках партийного проекта внимательно следим за профессиональной траекторией участников специальной военной операции, мы настраиваем регионы на дополнительную поддержку. Потому что иногда на первых шагах нужно не только финансово поддержать, дать земельный участок и помочь технологией - важно помочь все это правильно оформить пояснил Двойных

Такое направление трудоустройства ветеранов СВО сенатор считает перспективным.

Я уверен, что за героями специальной военной операции большое будущее именно в агропродовольственном комплексе, и мы регионам ставим задачу, чтобы готовили свободные земельные участки, которые не введены в сельхозоборот. Думаю, перспективы хорошие подытожил он

Свое интервью Александр Двойных дал на полях отчетно-программного форума "Есть результат!", который проводит в Омске 13 мая партия "Единая Россия". Ранее губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил в интервью Сергею Стиллавину для ИС "Вести", что потребность в кадрах в сельском хозяйстве региона составляет около 7 тыс. человек.