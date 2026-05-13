Москва13 мая Вести.В сельском хозяйстве Омской области задействовано свыше 80 тысяч работников, но потребность в кадрах остается высокой: требуется еще около 7 тысяч человек. Об этом в интервью Сергею Стиллавину для ИС "Вести" заявил губернатор региона Виталий Хоценко.

По его словам, основными источниками кадров для отрасли являются аграрный вуз и колледжи региона.

В сельское хозяйство у нас вовлечено более 80 тысяч человек…Если взять и пищевую перерабатывающую промышленность, то там еще более 25 тысяч человек. И несмотря даже на такие, значит, цифры большие, у нас потребность в кадрах остается достаточно высокой. И работодателям необходимо около 7 тысяч работников на сегодняшний день пояснил Хоценко

Он отметил, что 93% потребности составляют рабочие профессии.

Если говорить про кадры, откуда мы черпаем, ну, конечно, наши вузы, в первую очередь аграрный вуз. Там обучается порядка 10 тысяч человек, и в год выпуск, если в прошлом году чуть более 900 человек выпустили, в этом году план более 1 200 человек выпустить для аграрной отрасли. Ну и плюс наши колледжи аграрные, у нас их тоже достаточно много, и там тоже, значит, в среднем порядка от 130 до 150 выпускников указал глава региона

Ранее сообщалось, что в Минсельхозе заявили о важности автоматизированной помощи сельхозпроизводителям. Российским аграриям необходимо обеспечить помощь за счет средств автоматизации, отмечал замглавы ведомства Андрей Разин.