Хоценко: элементы ИИ уже внедряются в сельское хозяйство в Омской области

Москва13 мая Вести.Элементы искусственного интеллекта (ИИ) и автоматизация уже присутствует в сельскохозяйственной отрасли Омской области. Об этом в интервью Сергею Стиллавину для ИС "Вести" заявил глава региона Виталий Хоценко.

По его словам, система точного земледелия позволяет вести сев оперативно и свести потери к минимуму.

Нельзя сказать, что прямо на 100% искусственный интеллект в агропром вошел и полностью управляет всеми комбайнами и всеми системами посева. Но в целом элементы искусственного интеллекта с автоматизацией присутствуют, в том числе на современных образцах техники стоят различные умные модули, и это системы подруливания, точного высева, автопилота и так далее. Значит, система точного земледелия позволяет вести сев оперативно и с минимальными потерями как раз семенного материала пояснил Хоценко

Ранее декан факультета международных экономических отношений Финансового университета при правительстве РФ Павел Селезнев в интервью ИС "Вести" назвал направления, по которым Россия расширит поставки сельхозпродукции. Основными из них в 2026 году будут страны Ближнего Востока, Африки и Азии.