Экономист назвал страны, в которые Россия расширит поставки сельхозпродукции Экономист Селезнев назвал основные направления экспорта сельхозпродукции из РФ

Москва6 мая Вести.Основные направления экспорта российской сельскохозяйственной продукции в 2026 году включают страны Ближнего Востока, Африки и Азии. Об этом декан факультета международных экономических отношений Финансового университета при правительстве РФ Павел Селезнев рассказал в интервью ИС "Вести".

По его словам, драйверами роста агропромышленного сектора России являются увеличение внутреннего производства зерновых, а также стабильный спрос со стороны стран-импортеров сельскохозяйственной продукции.

Основные направления экспорта нашей сельскохозяйственной продукции в 2026 году – это Ближний Восток, прежде всего такие страны, как Турция, Саудовская Аравия. Это Африка – здесь лидирующее место занимают Египет, Кения и Нигерия. И это Азия, третий регион, – здесь такие страны, конечно, как Китай и Бангладеш рассказал Селезнев

Ранее в Минсельхозе РФ заявили о необходимости в обеспечении российских сельхозпроизводителей средствами автоматизации, в частности беспилотными тракторами и комбайнами.