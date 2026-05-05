Москва5 маяВести.В связи с ростом потребности в продовольствии и сокращением его производства перед Россией открываются огромные перспективы на мировом рынке зерна. Об этом в интервью информационной службе "Вести" заявил политолог Ростислав Ищенко.
По словам эксперта, Россия уже находится на первом месте по экспорту зерновых и может контролировать до 40% рынка уже сейчас, а при скоординированной работе со странами СНГ можно выйти на 60%, что фактически говорит о монополизации рынка.
С учетом того, что потребность в продовольствии в мире только растет, а само производство продовольствия сокращается, в том числе и в результате сокращения производства удобрений – например, перестали закупать у России, а Россия контролировала и контролирует значительную часть этого рынка, – на мировом рынке образовался дефицит продовольствия, и он будет в ближайшие годы только нарастать. Не в годы, а в десятилетия. Эксперты Организации Объединенных Наций прогнозируют в два-три раза рост потребности в продовольствии для стран третьего мира, рост количества голодающих. По большому счету, перспективы открываются огромные. Россия по зерновым и так находилась на первом месте как экспортер. По оценке экспертов, Россия может контролировать до 40% рынка зерновых уже сейчас. А если работать вместе со странами СНГ, вместе с Казахстаном, работать скоординированно, то можно выйти и на 60% рынка зерновых. То есть, по сути дела, монопольный поставщик на рынокзаявил Ищенко
Ранее президент Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский заявил, что преследования стран, покупающих российское зерно, как это произошло с Израилем, могут привести к всплеску цен в мире.