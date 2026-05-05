Москва5 мая Вести.В связи с ростом потребности в продовольствии и сокращением его производства перед Россией открываются огромные перспективы на мировом рынке зерна. Об этом в интервью информационной службе "Вести" заявил политолог Ростислав Ищенко.

По словам эксперта, Россия уже находится на первом месте по экспорту зерновых и может контролировать до 40% рынка уже сейчас, а при скоординированной работе со странами СНГ можно выйти на 60%, что фактически говорит о монополизации рынка.

С учетом того, что потребность в продовольствии в мире только растет, а само производство продовольствия сокращается, в том числе и в результате сокращения производства удобрений – например, перестали закупать у России, а Россия контролировала и контролирует значительную часть этого рынка, – на мировом рынке образовался дефицит продовольствия, и он будет в ближайшие годы только нарастать. Не в годы, а в десятилетия. Эксперты Организации Объединенных Наций прогнозируют в два-три раза рост потребности в продовольствии для стран третьего мира, рост количества голодающих. По большому счету, перспективы открываются огромные. Россия по зерновым и так находилась на первом месте как экспортер. По оценке экспертов, Россия может контролировать до 40% рынка зерновых уже сейчас. А если работать вместе со странами СНГ, вместе с Казахстаном, работать скоординированно, то можно выйти и на 60% рынка зерновых. То есть, по сути дела, монопольный поставщик на рынок заявил Ищенко

Ранее президент Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский заявил, что преследования стран, покупающих российское зерно, как это произошло с Израилем, могут привести к всплеску цен в мире.